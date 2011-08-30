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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 16:03 BJT

〔金属期市〕铜价上扬,美国数据和希腊两家银行合并交易提供支撑

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海8月30日电---铜价周二上涨,受助于美国消费者支出数据令人鼓舞以及希腊两家银行合并消息,後者为投资者提供了来自欧元区的一些好消息,此外全球第三大铜矿的罢工威胁支撑人气.

0721GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨0.6%至每吨9,130.50美元.LME市场周一因公共假期而休市,上周五收高0.5%.

上海期货交易所主力11月期铜合约SCFc3收高1%至每吨68,250元人民币,周一为上涨0.3%.

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