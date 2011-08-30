〔中国票据市场〕转贴利率续涨但交投寥寥,央行准备金新政料重创票市

路透北京8月30日电---中国票据市场转贴利率周二继续上涨,但收票机构寥寥.虽然票据转贴利率已处于高位,具备配置吸引力,但受累于信贷规模限制和存贷比考核等因素,今日票市仍呈现有价无市状态.

交易员并称,央行近期拟将承兑汇票等业务的保证金存款纳入准备金上缴范围,将会重创票市,短期可能推升票市利率,长期则可能减少票源.

"今天市场很清淡,我就看到几家机构在报价的,价差也都很宽,明显没有成交意愿."华东一银行人士称.

他并指出,现在月末已至,机构信贷规模调整已大致结束,一般很少有机构会出来成交;央行近日推出准备金新政,很大程度上是针对票据市场的,会对票市及相关业务带来较为深远的影响.

中金公司报告表示,承兑汇票的增量在社会融资总量中仅次于贷款,亦是上半年非信贷融资方式中增长最多的.如果这部分的增长因为保证金存款纳入法定准备金缴存范围而出现放缓,那麽也就会相应拉低社会融资总量的增速.

"相应地,银行的理财资金购买的标的也相应减少,从而影响到理财产品的发行规模和速度."报告称.

路透上周五援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为下月5日.[ID:nCN1927391]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.7918/8.3242 9.1515/8.6515 9.6216/8.8020

上日 8.7193/8.2411 9.0890/8.5685 9.5976/8.8020

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变动 7.25/8.31 6.25/8.3 2.4/0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价略涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5360%,较上日6.5274%略有上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2462/3.1820 3.3795/3.3124

上日 3.1622/3.1062 3.3145/3.2595

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)