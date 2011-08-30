遗憾摘银苦乐参半 刘翔浴火重生

(本文由路透中文网编译提供)

路透韩国大邱8月30日电（记者 Nick Mulvenney）---大邱田径世锦赛上被人“拽”走金牌，刘翔如果感觉委屈，人们可以理解，但他只是表示很高兴能在大型赛事中继续赢奖牌。

三年前，满载厚望的刘翔从北京奥运赛场上一瘸一拐离开，给举国上下带来无尽的遗憾。三年後，这位28岁的体育英雄终于回到国际赛场的最前沿，似乎接近于昔日的巅峰状态。

周一在110米栏决赛中，如果不是古巴选手罗伯斯的拉拽，刘翔坚信他已经再次成为世界冠军。

古巴选手罗伯斯在2008年分别刷新刘翔的世界纪录和取代他的奥运冠军头衔。但周一决赛中，他因干扰刘翔被取消了第一个世界冠军头衔，而笑到最後的是美国选手理查德森。

受到干扰的刘翔因失去身体平衡，以第三名冲到了终点线，不过因为罗伯斯被取消金牌，他的铜牌升级为银牌。不过赛後刘翔坦然表示满意于比赛结果。

刘翔对记者表示：“我对比赛表现感到满意，只有一点遗憾。我已经赢得过世锦赛与奥运会冠军，而且还有各种颜色的奖牌。”

“这次我的目标是赢奖牌，我实现了。”（完）