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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 17:09 BJT

〔中国农业〕十二五期间将稳步提高粮食等主要农产品收购价格--财政部官员

路透北京8月30日电---中国财政部部长助理胡静林称,"十二五"(2011-2015年)时期,将不断完善现有财政支农政策框架,重点确保实现稳步提高对农民的补贴水平,并稳步提高粮食等主要农产品收购价格.

新华援引其周二在全国农业财政工作会议上表示,十二五期间要保持财政支农政策的稳定性和连续性,着力加大对农业基础设施、农业科技和农业服务体系以及对农村公共福利体系建设的支持力度.

主要受食品类价格上涨带动,今年以来中国物价水平节节攀升.7月居民消费价格(CPI)同比上涨6.5%,其中食品类贡献4.38个百分点.加大农业投入成为稳定物价的重要手段.

"十一五"(2006-2010年)期间,中央财政安排"三农"投入近3万亿元人民币,是"十五"时期的2.6倍,投入规模和年均增幅均创历史新高.2010年全国粮食总产量为54,641万吨,比上年增产2.9%,为连续第七年增产.(完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

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