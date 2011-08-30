〔中国农业〕十二五期间将稳步提高粮食等主要农产品收购价格--财政部官员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月30日电---中国财政部部长助理胡静林称,"十二五"(2011-2015年)时期,将不断完善现有财政支农政策框架,重点确保实现稳步提高对农民的补贴水平,并稳步提高粮食等主要农产品收购价格.
新华援引其周二在全国农业财政工作会议上表示,十二五期间要保持财政支农政策的稳定性和连续性,着力加大对农业基础设施、农业科技和农业服务体系以及对农村公共福利体系建设的支持力度.
主要受食品类价格上涨带动,今年以来中国物价水平节节攀升.7月居民消费价格(CPI)同比上涨6.5%,其中食品类贡献4.38个百分点.加大农业投入成为稳定物价的重要手段.
"十一五"(2006-2010年)期间,中央财政安排"三农"投入近3万亿元人民币,是"十五"时期的2.6倍,投入规模和年均增幅均创历史新高.2010年全国粮食总产量为54,641万吨,比上年增产2.9%,为连续第七年增产.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。