〔中国债市〕现券收益率涨势稍缓,但市场对未来资金面预期仍偏负面

路透上海8月30日电---中国银行间债市现券收益率周二继续普涨,但升势已较昨日趋缓.受到准备金上缴基数扩大的消息影响,市场对未来资金面预期仍偏负面.不过,在悲观情绪昨日得到一定宣泄後,卖盘冲动似有收敛.

交易员表示,根据已知消息测算,准备金上缴基数扩大後将收紧流动性8,000-9,000亿元人民币,第一批缴款时间是在9月5日,目前机构正在抓紧评价这一新政对资金面的真实影响.对于交易盘而言,目前还很难看到机会.

"(今日现券收益率)总体上还是上涨,有2、3个bp(基点)吧,不过早上涨的更多,下午稍微回来一点."上海一位银行交易员称.

上海另一位券商交易员也表示,昨日市场悲观情绪已得到较为充分的宣泄,今天市场稍显企稳.不过买卖双方的价差都还比较大,成交较为清淡.

他称,判断市场调整何时到头还为时过早,因为此次准备金新政对市场资金面的影响可能会持续较长时间,"今天下午的情况不是说买盘多了多少,只能说卖盘hold住了."

数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.周一银行间债市现券价格全线跳水,指标品种10年期国债收益率上涨超过10个基点(bp).

中国银行间市场周二质押式回购加权平均利率多上涨,其中七天期利率涨幅逾55个bp,因其到期日为下月6日,将能覆盖准备金缴款.[CN/CN]

此外,央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率继续持平于3.5840%.机构推测央行进一步升息的可能性已经明显减弱,且公开市场回笼压力将明显减轻,预计近期央票将维持在低量发行,而收益率料将继续保持平稳.[ID:nCN1932183]

剩馀期限近10年的固息金融债110248券CN110248=CFXS成交居首,收报99.2062元,对应收益率4.8319%,成交168.96亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.4370 4.9607

上日 3.1757 4.4087

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.8274/3.7494

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.7554/3.7084

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.3390/4.2690

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