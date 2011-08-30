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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 17:01 BJT

《外汇动态》欧元兑美元扩大跌势,触及盘中低位

0837GMT--交易商称,欧元兑美元EUR=扩大跌幅至盘中低位,因为一个美国账户的卖盘触发了1.4450美元处的停止单,此前跌破1.4480美元时已触发了一批停止单.

100日移动均线的技术支撑位在1.4366美元附近.

欧元兑美元下跌,亦打压欧元兑日圆EURJPY=R来到111.00下方的盘中低位,挂在110.80的停止单面临威胁,若跌穿110.50,将开启新一轮卖盘.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

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