〔中港个股〕比亚迪汽车销售拟裁员约四成,巴菲特光环难敌车市阴霾(更新版)

(新增公司方回应及行业背景)

* 比亚迪汽车销售公司初步计划裁员约四成至1,600人--消息

* 销售公司并未撤销或解散营销部门--总经理助理

* 凸显刺激政策取消後自主品牌汽车困境

作者 李然

路透北京8月30日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)旗下的汽车销售有限公司多位员工周二向路透证实了裁员计划.在中国这个全球最大汽车市场增速放缓的阴霾下,头顶"巴菲特光环"的比亚迪正失去光彩.

多位员工证实,比亚迪汽车销售公司自周一(29日)起已开始实施裁员计划,初步目标为将其2,700名员工削减至1,600名,幅度约为41%;裁员方式主要为销售大区合并,并减少编制.

针对此前网络媒体所称营销部立即解散,并于9月底前全部辞职的传闻,比亚迪汽车总经理助理李云飞在新浪微博上回复称,"只是销售公司正常的人事调动,营销部没有撤销,也没有解散."

"人员调动只是为了更好的提升销售服务水平,提高内外部工作效率."李云飞表示.

但他并未对裁员计划细节做出回应.

由于中国于去年底取消了小排量汽车销售刺激政策,今年来国内车市结束了此前的高速增长.自此中国汽车业者陷入苦战.今年前七个月乘用车销量年增率大幅下降至6%,前一年为30%.[ID:nCN1890089]

以中低档市场为主的自主品牌汽车遭受打击最为严重.而如上海汽车(600104.SS)等则凭借其主打中高端市场的合资品牌强劲销量,在低迷车市中仍表现强劲.

投资大亨巴菲特持股10%的比亚迪今年上半年净利按年下降88.63%,因补贴优惠政策取消以及市场竞争加剧所致,并预警第三季业绩续欠佳.比亚迪H股过去三个月累积跌幅达近39%.

比亚迪A股周二收高0.47%至25.72元人民币;H股则收低0.9%至15.48港元,大盘恒生.HSI则涨1.71%.

比亚迪现拥有IT和汽车两大产业群,比亚迪网站公开资料显示,其汽车业务目前在西安拥有年产20万辆产能,深圳基地亦将建成30万辆汽车产能,总员工数量已超过13万人.

**销售状况不佳**

比亚迪汽车销售公司一位中层员工对路透表示,首批裁员目标是将人数削减至1,600名.该位匿名人士并表示,比亚迪汽车此前销售最为火爆时,公司一度有4,000左右名员工,但随着今年以来车市降温,员工流失至2,700名左右.

该公司一位无法具名的员工对路透称,裁员很有可能是把销售大区合并,并减少编制,多馀人员可能通过限期寻找内部岗位进行消化,逾期後自动离职.

"现在已经有些大区经理,主动申请降职到一些销售较好、合并可能较小的地方去做一般的销售经理了."上述消息人士称.

受市场需求放缓和市场竞争激烈的直接影响,比亚迪汽车业务销量下滑,导致汽车业务上半年收入同比下降25.21%,收入占比由去年同期的54.42%下降至45.61%.

比亚迪1-7月汽车销量则为259,915辆,较上年同期减少19.3%.

2009年金融危机严重之时,巴菲特(Warren Buffett)购入比亚迪近10%的股份,并造成其股价飙涨,一年内升到了十倍.尽管近期比亚迪股价下挫,但投资者认为巴菲特售股可能性仍低.[ID:nCN1920313]

此前国内网站经济观察网(eeo.com.cn)报导援引比亚迪匿名人士的话称,比亚迪汽车销售有限公司裁员的最终目标是裁至800人,裁员比例高达70%.第一步先裁1,000人,其他部门的裁员将在随後启动.

此前担任公司副总裁以及汽车销售有限公司总经理的夏治冰因个人因素已请辞.[ID:nCH0071915]

比亚迪集团主要业务包括二次充电电池、汽车及相关产品、手机部件、液晶显示屏等产品制造与销售.(完)