〔中国汇市〕人民币兑美元续创汇改来新高,但美元反弹令其涨幅收窄(更新版)

(新增最新报价)

* 人民币兑美元中间价及收盘价均续创汇改以来新高

* 人民币兑美元盘中一度下探至6.37水平

* 但最终几近平盘报收,因国际美元反弹令其回吐涨幅

* 短期维持震荡表现,静待美国经济数据

路透上海8月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二即期汇价收盘微涨,且连续第二日创下汇改以来新高.人民币兑美元盘中一度下探至6.37水平,但此後国际美元反弹令其回吐大部分涨幅.市场正密切观望近期美国公布的经济数据以判断美国经济前景,令市况相当审慎.

交易员称,特别是美国周五即将公布的就业数字.如果数据乐观则降低了美联储推出第三轮量化宽松举措的可能性,利于美元企稳,相反则增加了人民币的升值压力.

"我们看到在6.38这里存在一定支撑,短期内汇价维持震荡的可能性大."恒生银行(中国)交易员田晓鸣称.

他表示,近期市场的关注点仍将是美国公布的一系列经济数据,因为这将在很大程度上决定美国是否推出更多经济刺激措施,影响美元未来走势.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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*6.3805 *6.3705 6.3818 *6.3849 6.3883 6.3810

注: *表示创2005年汇改以来新高

东京汇市瑞郎等避险货币周二依然承压,此前风险较高资产在隔夜市场上表现稳健,帮助商品货币持坚.不过围绕全球经济的疑虑挥之不去,令市场走势随时可能有变.[FRX/CN]

美联储主席贝南克上周五表示,美联储已下调了对未来几个季度的成长预期,且美联储9月会议将从一天增至两日,以考虑提供进一步货币刺激的工具和其他问题.美联储打开更多经济措施的大门,凸显了对即将公布的数据的关注,其中包括周五公布密切受到关注的美国就业数据.

美联储下次政策会议将在9月20-21日举行.

以下为北京时间16:46,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2790/40 6.2830

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3610/20 6.3656

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水400点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3405元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)