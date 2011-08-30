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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 18:42 BJT

〔中股业绩〕宝钢股份上半年净利润同比下降36.9%,至50.79亿元

路透北京8月30日电---中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)周二表示,公司上半年净利润同比下降36.9%,至50.79亿元人民币.

据四位分析师此前平均预测,宝钢上半年料实现净利53.7亿元.

宝钢股份今日收跌0.19%,报5.33元人民币;沪综指.SSEC跌0.38%.(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽

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