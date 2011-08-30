〔中股业绩〕宝钢股份上半年净利润同比下降36.9%,至50.79亿元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月30日电---中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)周二表示,公司上半年净利润同比下降36.9%,至50.79亿元人民币.
据四位分析师此前平均预测,宝钢上半年料实现净利53.7亿元.
宝钢股份今日收跌0.19%,报5.33元人民币;沪综指.SSEC跌0.38%.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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