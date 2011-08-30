〔伦敦美债〕公债期货走高,因美国股市料回吐部分昨日的涨幅

路透伦敦8月30日电---美国公债期货周二在欧洲市场上涨,收复昨日的部分失地.市场等待美联储会议纪录,寻找其对经济前景看法的线索.

公债期货TYv1升8/32至129-31/32,因投资者在下跌後买入,以及股指期货暗示美国股市开盘可能回吐部分昨日的涨幅.

"昨日公债的下跌足以引发一些中长期投资大户的兴趣.在2.30%寻获支撑後,买盘出现,从那以後一路走高."蒙特利尔银行驻伦敦的交易员Craig Collins称.