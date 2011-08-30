《外汇动态》与瑞郎和美元相比,日圆目前应该更受青睐--Lloyds

投机客持仓情况的数据显示,市场作多日圆,但Lloyds的分析师指出,风险逆转指标似乎并没有反映出这点.

分析师们在报告中提到,"这稍稍有些令人惊讶.在此期间,日本当局淡化了持续干预的可能性,干预风险可能也已消退,美元总体上保持着疲弱态势,瑞郎也失去了避险货币的光环,这似乎说明,与瑞郎和美元相比,日圆目前应该更受青睐."(完)