(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致持平,月底之际资金供需平衡

* 短率平稳

* 央行略微调高代收隔夜资金利率0.1基点

记者 高洁如

路透台北8月30日电---台湾银行间短期利率周二大致平稳,市场资金供需相对稳定,月底紧张时刻,短率倒是纹风不动,起伏不大.

而央行今日将委托大型银行代收隔夜资金利率,略微调高0.1基点至0.386%.市场交易人士表示,大型外商银行还有拆出馀裕,虽然没有上日宽裕,但需求面看来也没有太强,短率大致平稳.

"月底了有走一点钱,不过我们之前有预留好了,也不怎麽要调入...今天很平,"一本地银行业交易员称.她并进一步表示,本提存期资金较上旬平稳,估计本周五提存期结束之际,利率不易有大幅波动.

一位大型银行交易员表示,若观察目前央行对代收隔夜资金利率的调幅和步骤,还算与以往升息循环中相类似.不过若要以此来做为央行9月底的利率决策的先行指标,则更须密切注意9月中旬以後的代收隔夜资金利率调幅,因为以往央行在开理监事会当月的调整幅度更为显着.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.394%,上日在0.392%;区间为0.293-0.76%,上日在0.292-0.78%.

2-7天拆款利率区间在0.386-0.83%,上日在0.385-0.82%.

**短票利率也未变**

短票市场方面,票券商交易员说,虽然临届月底但发票量并未显着增加,短票市场利率还是大致不变.

30天期内短票主要利率多在0.86-0.87%,同上日.

央行今日共发行704亿台币存单.相较存单到期金额82亿,存单发行馀额增加622亿.[TW/MMTCN]本周央行存单到期金额总计为6,319亿台币,本周余日存单到期情况为:周三1,664.5亿,周四912亿以及周五2,299.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为负213亿台币,累计超额准备为1,217亿台币,加计前期1%的超额准备为2,144亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周二平稳不变.虽为月底例行性支出高峰日,投信赎回并不明显,甚至部分还有找券需求,整体资金供需状况平稳.

资金调度人士表示,今日还有40亿台币的中租迪和公司债交割,以及119亿台币的仁宝(2324.TW)现金股利发放,对市场影响并不大.他们并指出,目前场上资金供应无虞,若无特别紧缩因子出现,料平稳状况将可延续到下月初.

"这边多一点,那边多一点,虽然不知道主要多在那边,但最终整体资金是偏充裕的,"一位交易商调度人士说.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.

交易商统计,本周市场紧缩及宽松因子如下:周三有71亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割;周五则有138亿台币的广达(2382.TW)现金股利发放.(完)