〔韩国个股〕三星电子计划今年底前大幅削减液晶电视面板产量--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月30日电---媒体周二报导称,韩国三星电子(005930.KS)计划今年底前将液晶电视面板月度产量削减五分之四,将部分生产线改为生产平板电脑和笔记本电脑显示面板.
眼下全球面板生产商处境艰难,因经济前景不确定性加剧,压制消费者对电视和电脑的需求.
韩国经济新闻的这则报导未引述消息来源,称三星电子计划今年底前将电视面板月产量由100-130万块削减至20-30万块左右.
报导称,三星还打算将部分电视面板生产线改为生产平板电脑和笔记本电脑面板.
三星电子周二表示不对市场谣传作评.(完)
--编译 艾茂林;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。