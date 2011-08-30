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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 17:57 BJT

〔韩国个股〕三星电子计划今年底前大幅削减液晶电视面板产量--报载

路透首尔8月30日电---媒体周二报导称,韩国三星电子(005930.KS)计划今年底前将液晶电视面板月度产量削减五分之四,将部分生产线改为生产平板电脑和笔记本电脑显示面板.

眼下全球面板生产商处境艰难,因经济前景不确定性加剧,压制消费者对电视和电脑的需求.

韩国经济新闻的这则报导未引述消息来源,称三星电子计划今年底前将电视面板月产量由100-130万块削减至20-30万块左右.

报导称,三星还打算将部分电视面板生产线改为生产平板电脑和笔记本电脑面板.

三星电子周二表示不对市场谣传作评.(完)

--编译 艾茂林;审校 张涛

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