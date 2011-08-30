〔欧洲金融〕欧洲央行在大量买入意大利10年期公债--交易商

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透米兰8月30日电---两名交易员对路透表示,欧洲央行(ECB)周二买入大量意大利10年期公债,将该公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB从5.16%拉低至5.13%.
欧洲央行自8月8日开始买入意大利与西班牙公债,以避免债务危机蔓延到这两个国家.意大利与西班牙分别是欧元区第三大与第四大经济体.(完)
--编译 隋芬;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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