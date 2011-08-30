〔欧洲金融〕欧洲央行在大量买入意大利10年期公债--交易商

路透米兰8月30日电---两名交易员对路透表示,欧洲央行(ECB)周二买入大量意大利10年期公债,将该公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB从5.16%拉低至5.13%.

欧洲央行自8月8日开始买入意大利与西班牙公债,以避免债务危机蔓延到这两个国家.意大利与西班牙分别是欧元区第三大与第四大经济体.(完)