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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 18:01 BJT

〔亚洲橡胶〕8月30日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月30日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

9月 362.9 163 363.0 6

10月 366.0 112 366.3 7

11月 368.0 166 368.0 25

12月 370.9 302 369.5 40

1月 373.2 3230 371.9 318

2月 375.4 5225 374.1 744

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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