〔中港股市〕沪市小幅收低,港股在清淡交投中上扬1.7%

* 恒指上扬1.7%,沪综指跌0.4%

* 建设银行回吐盘中涨幅

* 交易员:建行为港股贡献近五分之一的成交量

* 沪指失掉早盘涨幅,交投低迷

路透香港/上海8月30日电---香港股市周二连续第二个交易日上涨,但成交清淡,因本周中美公布一系列经济数据之前,投资者退居场边观望.

港股恒生指数.HSI收高1.7%报20,204.2点,但受全球震荡影响,该股指即将录得2008年10月以来最大月度跌幅.

摩根大通首席新兴市场策略师Adrian Mowat对Reuters Television说,"当市场下跌时,估值的作用就不大了,需要考察的是宏观经济指标."

港股成交量触及8月9日以来最高,主要因美国银行(BAC.N)卖出所持的80亿美元中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)股票,约占总成交量的3%.

中国建设银行一度上涨逾4%,不过随後回吐涨幅,收高1.8%.

中午时卖空建行的成交量占总成交量的逾5%,暗示投资者仍对建行持谨慎态度,尽管美国银行减持降低了不确定性.敦沛证券股票销售副总裁Jackson Wong表示,除了担忧资产质量,投资者还担忧除了新加坡国有的投资机构淡马锡控股[TEM.UL]以外还有谁买入了美国银行卖出的建行股票.