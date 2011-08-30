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债券 | 2011年 8月 30日 星期二 19:09 BJT

〔标题新闻〕ISTAT预计意大利2011年经济将成长0.7%左右,就业市场料艰困

注:ISTAT指意大利国家统计局.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E7JU002]

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