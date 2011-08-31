修正:〔中股业绩〕宝钢股份上半年净利下滑37%,下半年仍面临较大压力

(内文第二段"去年"实现净利润50.79亿元人民币,改为"上半年")

* 上半年净利50.79亿元,同比下降36.9%

* 钢铁产品毛利率同比下降7.3个百分点

* 汽车、家电等销量下滑影响板材需求

* 下半年钢企仍面临较大盈利下滑压力

路透北京8月30日电---中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)今年上半年净利润同比下降近四成,低于市场预期,因矿石等主要原燃料价格大幅上升损及钢铁产品毛利率.公司预计下半年钢企仍将面临较大的盈利下滑压力.

刊登在上海证券交易所的半年报显示,该公司上半年实现净利润50.79亿元人民币,同比下降36.9%;据路透此前访问的四位分析师平均预测,宝钢上半年料实现净利53.7亿元.

宝钢表示,上半年中国钢铁行业总体效益仍处较低水平.一季度国内钢材市场价格呈阶段性上涨.进入二季度,工业景气度则持续下滑,汽车、家电等主要下游用钢行业销量增速持续下降,直接影响了对上游板材的需求.

"预计公司三季度碳钢产品销售价格较二季度将有所下降,而同期铁矿石等主要原燃料价格仍处高位.下半年钢铁生产企业仍然面临较大的盈利下滑压力,"公司称.

面对盈利压力,下半年宝钢将关注下游市场需求增速减缓的影响,系统推进库存优化工作,降低公司生产经营风险;同时,加大新产品市场开拓力度,提升优势产品尤其是独有产品比例,并细化各项成本改善和降本增效措施.

该公司上半年累计实现营业总收入1,111.5亿元,同比增长13.49%;钢铁制造毛利率同比下降7.3个百分点,因上游原燃料价格续涨令成本大幅增.

宝钢股份今日收跌0.19%,报5.33元人民币;沪综指.SSEC跌0.38%.

据汤森路透I/B/E/S数据显示,在业绩公布前,接受调查的28位分析师中有25位均给予宝钢股份买入评级,且该股的平均目标股价约为8.6元.(完)

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