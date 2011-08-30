〔东南亚股市〕泰国股市回落,然越南股市连续第四日上涨

路透曼谷8月30日电---泰国股市周二回落,因投资者针对能源股了结获利.越南股市则连续第四日上涨,因投资者认为该国通胀率或许已触顶.该地区多数其它股市今日休市.

泰国市场成交量几乎降至月均值的一半,因市场假期之际外资放慢买盘.越南股市交投较为活跃,成交量是其月均值的1.6倍.

泰国股市.SETI收低1%,盘中稍早曾一度攀升至一周高位.越南股市.VNI涨1.42%,过去三个交易日指数累计上涨4.2%.

Tisco Securities驻曼谷策略师Viwat Techapoonphol说,泰国股市或测试1,046点的关键支撑位.他并称,"美联储主席贝南克讲话後,泰国股市在过去两个交易日中大幅上涨.市场目前暂停涨势,旨在等待新的全球经济指标,以找寻有关全球经济前景的线索."