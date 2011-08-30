〔东南亚股市〕泰国股市回落,然越南股市连续第四日上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷8月30日电---泰国股市周二回落,因投资者针对能源股了结获利.越南股市则连续第四日上涨,因投资者认为该国通胀率或许已触顶.该地区多数其它股市今日休市.
泰国市场成交量几乎降至月均值的一半,因市场假期之际外资放慢买盘.越南股市交投较为活跃,成交量是其月均值的1.6倍.
泰国股市.SETI收低1%,盘中稍早曾一度攀升至一周高位.越南股市.VNI涨1.42%,过去三个交易日指数累计上涨4.2%.
Tisco Securities驻曼谷策略师Viwat Techapoonphol说,泰国股市或测试1,046点的关键支撑位.他并称,"美联储主席贝南克讲话後,泰国股市在过去两个交易日中大幅上涨.市场目前暂停涨势,旨在等待新的全球经济指标,以找寻有关全球经济前景的线索."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。