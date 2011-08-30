(重温稿)〔中港股业绩〕中兴通讯中期净利同比降12.3%,下半年面临复杂环境

* 上半年净利按年跌12.3%,为2007年以来首次下滑

* 公司主动推行市场规模扩张策略令净利下降

* 预计下半年国内运营商资本开支较上半年提速

记者 黄运涛/陈敏

路透香港8月30日电---受推行市场规模扩张策略等影响,中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)今年上半年净利同比下降12.3%,为2007年首次业绩下滑.公司预计下半年将继续面临复杂的市场环境与机遇.

按照中国企业会计准则,期内公司实现净利7.69亿元人民币;营业收入373.37亿元人民币,同比增长21.52%.

"2011年上半年,本集团凭借自身优势,保持国内市场收入稳中有升并实现国际市场收入快速增长.但受主动推行市场规模扩张策略的影响,毛利率有所下降,净利润亦同比下降,"中兴通讯在公告称.

公司并称,展望下半年,移动互联网的快速发展带动LTE下一代移动宽带网络的规模建设,与之相配套的宽带化建设也将陆续展开,此外网络质量提升等需求带动原有的2G/3G网络新建和现代化改造.

"2011年下半年,国内运营商资本开支预计将较上半年提速;国际市场方面,移动宽带建设、智能终端发展将继续成为市场热点."公司称.

中兴通讯并公布,期内每股盈利为0.27元,上年同期为0.32元.

终端部门营收约占中兴通讯集团营收的三分之一,与有线及无线两个部门形成三足鼎立格局.

中兴近年来正将业务发展拓展到智能手机等终端设备领域,希望能给公司带来一片"蓝海".今年上半年,中兴的手机出货量达3,500万部,其中智能手机销量同比增长400%;其终端产品包括手机、上网卡和上网本等.公司此前称,目标为2011年终端产品出货量达1.2亿部,并计划在五年内跻身全球手机供应商前三名.

据调研机构IDC报告,中兴通讯今年前两季依然稳居全球手机厂商第五位,是前五大厂商中唯一的中国厂商,市场份额由去年同期的3.3%上升至4.5%.在这五大手机厂商,中兴通讯与苹果(AAPL.O)是仅有两家保持30%以上增速的厂商.

中兴的竞争对手--华为[HWT.UL]上半年销售收入同比增长11%,公司目标为全年销售额达1,990亿元人民币.

中兴通讯H股周二收高3.49%至20.75港元,大盘恒生指数.HSI上涨1.71%;A股则跌1.65%至18.43元人民币.(完)

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