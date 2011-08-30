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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 07:46 BJT

更正:〔表格〕加拿大第二季经常帐赤字为153.3亿加元,预估为赤字137.5亿加元

(更正:因译文有误,红条和内文第一段中第一季修正後的经常帐赤字应为"100.7亿加元",非"10.07亿加元")

路透8月30日电---加拿大统计局周二公布的数据显示,第二季经常帐赤字为153.3亿加元.第一季修正後为赤字100.7亿加元,前值为赤字89.2亿加元.

以下为经季节调整的经常帐数据(单位:10亿加元)

2011年第二季 2011年第一季 第一季 2010年第四季

(修正) (前值)

经常帐 -15.325 -10.070 -8.916 -10.282

商品贸易 -3.501 +1.800 +1.715 +0.377

服务贸易 -6.245 -5.842 -6.106 -5.889

投资收入 -4.729 -5.168 -4.070 -4.443

分析师原预估第二季经常帐赤字为137.5亿加元.(完)

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--编译 许娜;审校 侯向明

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