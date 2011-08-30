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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 21:12 BJT

〔美国数据〕8月27日止当周连锁店销售较上年同期增长4.0%--Redbook

路透纽约8月30日电---Redbook Research周二公布的报告显示,8月27日止当周美国连锁店销售较上年同期增长4.0%.

2011年8月迄今连锁店销售料较上年同期增长4.2%,较前月增长0.1%.(完)

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--编译 王洋;审校 侯向明

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