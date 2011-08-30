版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 21:43 BJT

〔美国股市〕开低,市场等待消费者信心数据出炉

路透纽约8月30日电---美国股市周二开低,因投资者保持谨慎以等待消费者信心数据和美国联邦储备理事会(FED,美联储)的会议记录.美国股市过去五个交易日上涨近8%.

道琼工业指数.DJI盘初下跌57.98点,或0.50%,报11,481.27点;标准普尔500指数.SPX跌7.68点,或0.63%,报1,202.40点.Nasdaq指数.IXIC跌15.30点,或0.60%,报2,546.81点.(完)

--编译 侯向明;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐