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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 21:52 BJT

〔美国热股〕博地能源与安赛乐米塔尔联手赢得Macarthur Coal收购战

路透纽约8月30日电---博地能源(Peabody Energy)BTU.N和安赛乐米塔尔(MT.N)以52亿美元收购价赢得澳洲煤矿商Macarthur CoalMCC.AX,此前竞争对手并没有出现竞价.

周二盘初博地能源几乎持平,报48.66美元,安赛乐米塔尔微跌0.6%,报20.98美元;Macarthur Coal持平报15.86美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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