〔美国热股〕LIMELIGHT NETWORKS将媒体广告部门EyeWonder出售给DG

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月30日电---网络内容提供商LIMELIGHT NETWORKS(LLNW.O)将媒体广告部门EyeWonder出售给DGDGIT.O,作价6,600万美元现金,其还上调第三季营收预估.
周二早盘LIMELIGHT NETWORKS股价飙升8.9%,报2.71美元;DG微跌0.67%,报20.94美元.(完)
--编译 田建华;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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