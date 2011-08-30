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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 22:25 BJT

〔美国热股〕LIMELIGHT NETWORKS将媒体广告部门EyeWonder出售给DG

路透8月30日电---网络内容提供商LIMELIGHT NETWORKS(LLNW.O)将媒体广告部门EyeWonder出售给DGDGIT.O,作价6,600万美元现金,其还上调第三季营收预估.

周二早盘LIMELIGHT NETWORKS股价飙升8.9%,报2.71美元;DG微跌0.67%,报20.94美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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