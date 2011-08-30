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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 22:41 BJT

〔美国热股〕UNIVERSAL DISPLAY发放部分技术许可证,股价早盘上涨

路透8月30日电---LED供应商--UNIVERSAL DISPLAY(PANL.O)称,将对部分技术发放许可证,并向Panasonic(6860.T)日本出光兴产(5019.T)的合资公司出售一些材料.

周二早盘UNIVERSAL DISPLAY股价上涨1.03%,报51.65美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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