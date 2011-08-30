〔美国热股〕UNIVERSAL DISPLAY发放部分技术许可证,股价早盘上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月30日电---LED供应商--UNIVERSAL DISPLAY(PANL.O)称,将对部分技术发放许可证,并向Panasonic(6860.T)日本出光兴产(5019.T)的合资公司出售一些材料.
周二早盘UNIVERSAL DISPLAY股价上涨1.03%,报51.65美元.(完)
--编译 田建华;审校 于春红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。