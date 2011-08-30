〔欧洲汇市〕英镑下跌,因数据预示英国经济前景愈发低迷

* 英镑下跌,因英国抵押贷款批准宗数和消费者信贷数据疲弱

* 再平衡资金流扶助美元

* 英镑在1.6290美元下方的止损单被触动

路透伦敦8月30日电---英镑周二下滑,之前公布的英国抵押贷款批准宗数及消费者信贷数据直指该国经济增长仍然乏善足陈,英镑容易进一步下跌,因投资者和投机者聚焦在英国不稳定的基本面.

英镑兑美元GBP=D4下跌0.8%,报1.6268美元,在1.6290美元下方不断挂有的止损单在英镑下跌途中相继被触动.疲弱的美国消费者信心数据造成英镑进一步下跌,英镑急跌至其100天移动均线切入位1.6295美元以下,暗示英镑即将进一步走弱.

英国央行周二公布,7月消费者信贷增加2亿英镑(预估为增加4亿英镑),为2011年1月以来最小增幅.7月抵押贷款批准件数为49,239件(预估为49,000),为2010年5月以来最高.7月抵押贷款额增加7亿英镑(预估为增加7亿),6月为持平.[ID:nCN1932197]

尽管数据大致符合预估,但分析师表示,数据描绘的是整体经济黯淡的画面,这打压英镑.

"我们的看法是发达经济体的增长将继续走弱,我们预期年底前英镑将跑输美元,日圆和瑞郎,"Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ汇市分析师Lee Hardman说.

另一数据显示英国7月M4货供额较前月下降0.1%,较上年同期下降1.1%.

美元亦受助于月底再平衡资金流.股市在8月大幅下跌,资产经理对冲其投资组合及降低股票价值的损失.8月英国富时100指数.FTSE可能触得2008年10月最大月度跌幅.

欧元兑英镑EURGBP=D4升0.2%,报0.8856英镑,交易商称,看到欧洲央行周二再次买入意大利公债,消息对欧元提供一些支持.

交易商说,在0.8880英镑附近有卖盘,在该水准上方有止损单.料下行受限,支持位将在55天移动均线切入位0.8823英镑及100天移动均线切入位0.8817英镑.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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