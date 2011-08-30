〔英国债市〕英债期货上涨,跟随美国公债和德债的走势

路透伦敦8月30日电---英国公债期货周二上涨,跟随美国公债和德债的走势,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)一官员发表对通胀温和的言论,且数据显示美国8月消费者信心指数降至两年低点.

英国短债跑赢长债,因周一欧元区公债下滑,英国较长期公债仍在补跌,英国市场周一因假期休市.

"短债跟随美国和欧洲公债,但长债表现略後,看上去长债仍在走昨日的行情."花旗策略师Jamie Searle表示.

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示,稍有些担心经济复苏和目前的形势,倾向于在目前实行非常宽松的货币政策.[nCN1933357]之後,12月英债期货FLGZ1收复稍早失地,上涨逾20个跳动点.

他的讲话令市场对美联储正准备新一轮刺激支出和投资的计划的预期升温.上周五美联储主席贝南克暗示美联储对采取进一步行动持开放态度.

12月英债期货结算价升28个跳动点,报127.52,表现较可比德债期货FGBLZ1逊色约60个跳动点,因德债从周一跌势中反弹.

现货公债市场,10年期英债GB10YT=RR收益率升约1个基点,报2.50%,较可比德债收益率差扩阔1个基点.

20年期英债GB20YT=RR收益率升约4个基点,报3.53%,30年期英债GB30YT=RR收益率升约5个基点,报3.79%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>