〔欧元债市〕意大利公债标售需求疲弱令公债收益率承压

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 尽管欧洲央行力撑,但意大利公债标售结果逊于预期
* 德债上扬,欧洲央行料正积极买入意大利公债
* 市场焦点转向周四西班牙公债标售和美国数据
路透伦敦8月30日电---意大利公债标售需求疲弱的迹象周二令投资人不安,交易商表示,标售後欧洲央行积极买入意大利公债令其收益率升势受限.
尽管得标利率较目前的指标公债收益率为高,但标售的10年期新债未能吸引强劲的认购,认购倍数低于今年均值.
交易商表示,欧洲央行迅速进入二级市场,因10年期意大利/德国公债收益率差触及欧洲央行8月8日开始购买意大利公债以来最宽.
在标售後投资人寻求较低风险资产,德债期货FGBLc1上扬.意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB升3.5个基点,报5.13%,脱离约在5.16%的日高.
市场焦点将转向周四西班牙标售40亿欧元五年期新债.
周一,欧洲央行数据显示,截至上周三的一周,欧洲央行购买公债量缩减逾半至66.5亿欧元,在最初一周购买超过220亿欧元后,购买量一直在稳步降低.
Rabobank利率策略师Richard McGuire表示,欧洲央行可能不得不继续在二级市场购买公债,直到欧元区救助基金EFSF在今年稍後接手.
许多市场人士相信如果救助基金要支持意大利和西班牙的话,其规模将需要增加.
美国公布8月消费者信心指数降至两年低点後,德债期货FGBLc1扩大升幅,触及日高135.61,当日大涨逾一大点.
投资人还将关注周五美国公布的非农就业报告.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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