〔欧洲股市〕收升,受英国股市假期後补涨带动

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升1%

* 英国富时100指数在期假後追上昨日欧洲股市的升势

路透伦敦8月30日电---欧洲股市周二上涨,受助于英国股市在假期後追上周一欧洲股市的升势,但成交清淡及其他欧元区市场下跌,因意大利公债标售需求疲弱及美国消费者信心大跌,令市场承压.

英国股市支持关键的欧洲指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3攀升,後者收涨1%,报940.02点,而英国富时100指数.FTSE上扬2.7%.

英国股市升幅居前.苏格兰皇家银行(RBS.L)升幅最大,劲涨8%,此前德意志银行将该行的评级从"持有"调升至"买入."

巴克莱(BARC.L)被德意志银行列入首选名单,该股扬升6.7%.

不过,欧元区外围国家的银行股跌幅居前,意大利的银行Intesa Sanpaolo (ISP.MI)大跌2%,UBI Banca(UBI.MI)下挫2.6%,之前意标大利公债标售需求疲弱.

"负面消息是意大利公债标售的成绩,令人担忧,"Royal London Asset Management的Andrea Williams说,"它显示欧洲政客在尝试和解决欧洲债务问题缺乏行动."

指标FTSEurofirst 300指数成交量低,仅为其90天日均值的76%,交投震荡.美国公布数据显示美国8月消费者信心挫至两年低位後,该指数缩减涨幅,到尾盘才反弹.

英国富时100指数.FTSE收升2.7%,报5,268.66点,;德国股市DAX指数.GDAXI小跌0.46%,报5,643.92点;法国CAC-40指数.FCHI小升0.18%,至3,159.74点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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