〔美国能源〕8月26日止当周汽油需求同比上升1.3%--SpendingPulse

路透纽约8月30日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求逾一个月来首周上升,因美国东岸居民在飓风Irene来临前将汽车的油缸加满,以备疏散.

截至8月26日一周美国汽油需求较上年同期上升1.3%,主因是美国东岸和飓风有关的汽油消费强劲.

当周汽油需求较之前一周上升2.5%.

一周汽油价格较之前一周平均下降1美分,至每加仑3.58美元.

"油站的汽油价格开始持稳,因油价在商品市场仍然相对稳定,"分析师John Gamel在报告中写道.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降2.7%.(完)