〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货触及三个半月高位,糖期货震荡下行

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月30日电---阿拉比卡咖啡期货周二攀升至三个半月高位,连升16个交易日,而原糖期货也在区间交投中下滑,投资人买盘消退.
可可期货表现不一,英镑兑美元疲弱令纽约市场可可期货承压,但提振伦敦市场价格.
阿拉比卡咖啡期货KCZ1因获利了结一度转跌,但在美国劳工节长周末前的轧平仓位过後,期货重返高位.近期该期货升势是由基金和投机商买盘带动.
1735GMT,洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1涨1.80美分,报每磅2.8625美元,盘中触及2.8695美元的高位,为5月10日来最高.
鉴于缺乏上涨的基本面因素,交易商和分析师对升势能否持续存疑.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1收低10美元,报每吨2,352美元.
ICE-10月原糖期货SBV1跌0.25美分,收报每磅29.64美分,仍远低于上周触及的合约高位31.85美分.
10月白糖期货LSUV1收低6.60美元,报每吨774美元.
洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCZ1跌33美元,报每吨3,102美元.伦敦市场的可可期货升10英镑,报1,949英镑.(完)
--编译 李军;审校 田建华
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