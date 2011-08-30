〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货触及三个半月高位,糖期货震荡下行

路透纽约8月30日电---阿拉比卡咖啡期货周二攀升至三个半月高位,连升16个交易日,而原糖期货也在区间交投中下滑,投资人买盘消退.

阿拉比卡咖啡期货KCZ1因获利了结一度转跌,但在美国劳工节长周末前的轧平仓位过後,期货重返高位.近期该期货升势是由基金和投机商买盘带动.