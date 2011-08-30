〔美国债市〕投资级别公司债市场有几宗新债进场

IFR纽约8月30日电---在昨日市场人士处理飓风Irene的善後,令市场悄无声息後,美国投资级别公司债市场周二有几宗新债进场.

美国公债收益率仍在低位交易,尽管从8月低点小幅反弹,但继续吸引发行商以低成本借贷.

10年期公债收益率今晨报2.185%,大致同上周五收盘水准2.19%持平,但收益率曲线趋平,30年期公债收益率今晨报3.526%,一周收紧10.4个基点.

Commonwealth Edison正在推介6亿美元五年期和10年期一抵押贷款债券.法国巴黎银行、富国银行为联席簿记行.价格指引分别为较可比公债利差105基点和125基点.

另外USAA Capital Corp也携2.5亿美元144A三年期债券进场,花旗集团、德意志银行和富国为联席簿记行.(完)

--编译 李军;审校 田建华

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>