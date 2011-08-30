〔金属期市〕期铜收高1%,因智利产量大跌以及印尼一大铜矿可能罢工

* 期铜上扬1%,因南美供应威胁

* 美国8月消费者信心指数为逾两年最低

* 关注周三美国地区制造业数据

路透纽约/伦敦8月30日电---期铜周二上扬1%,因智利7月产量大跌以及印尼一大型铜矿可能罢工,令原本已经紧张的供需平衡进一步受压.

基本金属数据全线上涨,期铅CMPB3以3%领涨,期锌CMZN3上扬1.7%,期镍CMNI3和期铝CMNI3都升2%.

此间市场的升势抵住了一波影响其他市场的厌恶风险情绪,对希腊债务问题的担忧令欧元重拾跌势,而美国消费者信心指数重挫一度拖累美股.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收涨85美元,或约1%,报每吨9,160美元,盘中高见9,225美元,为8月5日来最高.

供应全球约三分之一铜的智利7月铜产量373,498吨,同比减少18%,较6月减少逾5万吨,该报告发布後,铜价冲高.

根据路透访查的24位分析师预估中值,今年铜市供应缺口为343,150吨.

Freeport-McMoRan Copper & Gold's(FCX.N)在印尼的Grasberg铜矿计划在未来几日举行罢工,因同资方的谈判未能接近薪资纠纷,这令供应威胁再受关注.

LME期铅CMPB3攀升73美元,报2,558美元,升穿100日和200日移动均线切入位後,受技术性买盘支撑.

以下为1750GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 414.90 3.95 +0.96 444.70 -6.70

LME期铝 2424.00 46.00 +1.93 2470.00 -1.86

LME期铜 9160.00 85.00 +0.94 9600.00 -4.58

LME期铅 2558.00 73.00 +2.94 2550.00 0.31

LME期镍 21905.00 455.00 +2.12 24750.00 -11.49

LME期锡 24005.00 200.00 +0.84 26900.00 -10.76

LME期锌 2284.50 38.50 +1.71 2454.00 -6.91

上海期铝 17445.00 75.00 +0.43 16840.00 3.59

上海期铜 68250.00 640.00 +0.95 71850.00 -5.01

上海期锌 17315.00 190.00 +1.11 19475.00 -11.09

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 田建华

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