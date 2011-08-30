〔全球金市〕美联储官员言论及实货需求提振金价劲升2%

* 金价急升约2.5%,受美联储官员埃文斯的言论带动

* 实货需求上升

路透纽约/伦敦8月30日电---金价周二劲升2%,受助于美国消费者信心报告令人失望及一美联储高级官员称鉴于美国经济增长疲弱,美联储有必要在长时间内推出十分宽松的货币政策.

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时表示,他倾向于在目前实行非常宽松的货币政策.[ID:nCN1933357],另外就业市场似乎将陷入衰退,他的言论使金价早盘升势加速.

数据显示美国8月消费者信心下跌至逾两年低位後,其他诸如公债等被视为避险的资产也上升,而股市下跌.

"关注宏观经济走势的大型投资者肯定对未来三个月至六个月全球经济走向没什麽信心,"瑞信的Tom Kendall说.

过去三天迄今金价最多升8%,上周五美联储主席贝南克的讲话令美联储将推出新刺激措施的希望升温.

1722GMT时,现货金XAU=升2%,报每盎司1,822.50美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ1升34.20美元,报收于每盎司1,825.70美元.

现货银XAG=升1.1%,报每盎司41.24美元.

--------------------------1721 GMT------------------------------

最新价格/ 当日 当日 年初迄今

COMEX黄金期货 GCZ1 1825.70 34.20 1.9% 28.4%

COMEX白银期货 SIU1 41.240 0.694 1.7% 33.3%

COMEX铂金期货 PLV1 1852.20 27.20 1.5% 4.2%

COMEX钯金期货 PAU1 778.50 24.55 3.3% -3.1%

现货金 XAU= 1822.50 35.25 2.0% 28.4%

现货银 XAG= 41.24 0.46 1.1% 33.6%

现货铂金 XPT= 1845.24 27.49 1.5% 4.4%

现货钯金 XPD= 776.00 25.82 3.4% -2.9%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)