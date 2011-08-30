〔纽约期市〕ICE期棉收高,长周末前交投迟缓

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月30日电---棉花期货周二因投资人买盘收高,交投清淡,分析师表示,鉴于劳工节假期长周末将至,交投料保持迟缓.
下周一,美国劳工节假期,棉花市场将休市.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收升0.50美分,报每磅1.0542美元,盘中交投区间介于1.0364-1.07美元,在过去三个交易日,交投区间变动不大.
ICE Futures美国数据显示,周一总成交量为5,502口,为2009年12月29日来最低.
汤森路透初步数据显示,周二总成交量约为8,000口,较30日均值低逾三分之一.
交易商表示,期棉攀升可能是因小型指数基金等月底买盘.12月期棉可能陷于底部在1-1.01水准,顶部在近期高位1.09美元的区间内.
交易商表示,市场人士将等待下月美国农业部公布供需报告,获得2011/12市场年全球及美国供/需情况的更多资料.
根据交易提供的数据,8月29日未平仓合约触及146,908口.(完)
--编译 李军;审校 田建华
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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