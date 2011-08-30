〔美国债市〕摩根大通在美国ABS承销居冠,优质的汽车ABS发行强劲

IFR纽约8月30日电---根据IFR Markets和汤森路透旗下SDC提供的资料,2011年迄今美国有资产担保的证券(ABS)的发行规模大约为799忆美元,摩根大通的发行量位居榜首.

摩根大通承销121.6亿美元的ABS交易,接着是美银美林(BAC.N)承销121.3亿美元ABS,规模相差不远,而花旗(C.N)则承销102.6亿美元ABS.

多家券行预期,今年ABS发行规模的区间介乎1,100-1,200亿美元.

预计在劳工节周末假期後,多宗交易将推出,包括有几宗汽车ABS将在市场融资.根据IFR Markets和汤森路透旗下SDC的数据显示,目前预期汽车ABS发售规模大约为436亿美元,也是由以上三家承销商主导.(完)

--编译 利棣儿;审校 田建华

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