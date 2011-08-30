〔纽约汇市〕欧元下跌,一系列因素引发风险厌恶情绪

* 美国消费者信心指数疲弱引发风险厌恶情绪

* 在欧洲对救助协议的争论中,欧元下跌

* 美联储公布8月9日会议记录

路透纽约8月30日电---欧元周二全线下跌,从欧洲对希腊救助协议的争论到美国消费者信心下降,均削弱了市场的风险偏好.

路透报导称,芬兰建议希腊提供抵押品以获得更多救助,欧元区二线国家的债务忧虑挥之不去.

芬兰提出的计划引发了奥地利、荷兰、斯洛文尼亚和斯洛伐克寻求同等待遇的要求.

欧元兑美元一度短暂缩减跌幅,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的8月会议记录显示,一些美联储官员希望采取实际行动以提振经济.稍早公布的一项数据显示,8月美国消费者信心降至两年来最低位,使投资者厌恶风险.

新泽西州Forex.com首席策略师Brian Dolan在美联储公布8月会议记录後称,"更多美联储官员希望采取更强劲行动暗示美联储将拿出更多措施.这略微支撑风险偏好,我们看到些许美元卖盘,但规模不大."

欧元/美元EUR=EBS在EBS电子交易平台中跌至1.43850美元,从周一触及的两个月高点1.4550美元拉回.

欧元/美元尾盘报1.4459美元,当日跌0.4%.

交易商称,一系列停损单埋伏于1.4370/60美元,这是欧元100日移动均线切入位.

意大利公债标售结果较差,欧洲央行总裁特里谢发表的讲话,以及欧元区信心数据较低加剧了欧元的空头人气.

欧元区8月经济景气指数跌幅大于预期[ID:nCN1932219],凸现了经济放缓的前景,另外市场预期欧洲央行可能将调降通胀预期并停止升息.

根据路透数据,欧元/日圆EURJPY=EBS在EBS交易平台上跌0.6%,报110.86日圆.欧元/澳元EURAUD=R下滑0.9%,欧元/加元EURCAD=R下挫0.3%,欧元/瑞郎EURCHF=R下跌0.1%.

交易商称,为了重新努力支撑市场,欧洲央行买入大量意大利10年期公债.

"尽管我们注意到几周来欧洲货币市场走势已反应欧元区短期利率将持稳或下降,但欧元下跌更多是因为欧洲央行总裁特里谢讲话温和所致,"富国驻纽约外汇策略师Vassili Serebriakov称.

他称,欧元获得一些支撑是因为美联储前景较为温和以及美元走势脆弱.

美联储主席贝南克上周五承认,美国经济增长速度低于预期,但没有明确说明美联储肯定将采取行动.

根据路透调查,8月美国非农就业岗位可能增加7.5万人,低于7月增长的11.7万人.

"在周五非农就业数据公布前很难大举操作,"Forex.com的Dolan说,"这一数据可能将显示美国经济有多疲弱,很多人还想在风险上升的时候抛售美元呢."

在美国消费者信心数据出炉後,美元/日圆JPY=EBS在EBS交易平台上跌至日低76.65日圆,尾盘时下跌0.3%,报76.664日圆.

美元/日圆距本月稍早创下的75.941日圆左右的纪录低位不远,交易商对于日本当局可能抛出日圆干预汇市的行动仍然谨慎以待.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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