〔美国债市〕机构债利差扩阔,因公债价格上涨

IFR波士顿8月30日电---美国机构债较可比公债利差周二扩阔0.5个基点,因美国公债收益率下跌,受疲弱数据、美联储官员埃文斯对通胀的温和评论以及8月美联储会议记录暗示将有更多实质性的政策行动的影响.

可赎回/结构性债券需求今日强劲,许多回赎现金在那找到归宿.TRACE成交额略高于均值,总计67.78亿美元,成交宗数为4,195.

本周机构回赎总额为102.75亿美元,低于上周的382.08亿美元.

巴克莱公布8月末机构债券展期0.10年,为自2006年来的8月最长纪录.去年8月展期仅为0.04年,8月平均展期幅度为0.07年.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>