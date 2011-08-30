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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 04:17 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数上升0.18%,Nasdaq指数攀升0.55%

路透纽约8月30日电---美国股市周二在交投震荡中上涨,此前美联储公布的会议记录提振对联储将尝试推行更多政策刺激经济的预期,不过股市尾盘的卖压凸显投资者的不安情绪.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI升20.70点,或0.18%,报11,559.95;标准普尔500指数.SPX上涨2.84点,或0.23%,报1,212.92点.Nasdaq指数.IXIC攀升14点,或0.55%,报2,576.11点.(完)

--编译 利棣儿;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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