〔美国债市〕公债价格上涨,消费者信心数据燃点经济刺激措施出台的希望

* 美国消费者信心数据下挫至约两年半低位

* 芝加哥联储总裁埃文斯呼吁更多政策行动--CNBC

* 美联储在8月会议上考虑一系列的政策行动

路透纽约8月30日电---美国公债价格周二跳涨,因美国消费者信心下跌燃点对美联储将推出更多经济刺激措施的希望,打压公债收益率(殖利率)接近本月稍早创下的纪录低位.

和投资组合指标有关的月底调整买盘,及一美联储高级官员称需要推出进一步政策降低失业率也提振公债价格.

美国消费者信心下跌,是经济堪忧的一个迹象.美国经济谘商会周二公布,8月美国消费者信心指数为44.5,为逾两年来的最低位,预估为52.0,7月修正後为59.2,前值为59.5.[ID:nCN1931241]

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二公布的8月会议记录显示,美联储在8月会议上考虑一系列的政策行动,以帮助处于困境中的经济,其中包括将利率政策前景与具体失业水平相挂钩的史无前列措施.[ID:nCN8487114]消息令公债短暂扩大涨幅.

瑞信驻纽约的美国经济部主管Dana Saporta说,美联储会议记录,"加上主席贝南克上周的讲话,强烈地暗示在9月20-21日美联储公开市场委员会会议後将有更多放宽政策出台."

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时表示,他倾向于在目前实行非常宽松的货币政策,以降低居高不下的失业率.[ID:nCN1933357]此番讲话也提振公债价格.

埃文斯的言论令市场愈发预期美联储正准备另一套刺激支出和投资的计划.周五美联储主席贝南克也暗示美联储对采取更多行动持开放态度.

指标10年期公债US10YT=RR价格上升19/32,收益率报2.19%,较周一跌7个基点.

10年期公债收益率距离两周前触及的日内低位1.976%相差仅21个基点.该水准是至少60年以来最低的美联储官方收益率和10年期公债收益率.

"目前市场心理特别疲弱,"管理60亿美元资产的Haverford Investments的固定收益部主管John Donaldson说.

高盛的分析师预计,包括买入长期公债在内的另一套美联储经济刺激举措将在本年稍後或明年初出台."在9月20-21日美联储货币政策会议後公布是绝对有可能的,"高盛分析师在周一稍晚发表的报告写道.

美国楼市仍然严重拖累经济.美国标准普尔/Case-Shiller 6月房价指数经季节调整後较上月下滑0.1%(预估为持平).[ID:nCN1933425]

投资者继续担忧欧洲的银行在欧元区外围国家公债的敞口,带动公债价格最初上涨.尽管欧洲央行买入意大利公债,但意大利标售77.4亿欧元公债需求疲弱,也令投资者忧虑.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-27/32 (+) 0.203

五年期公债US5YT=RR 100-09/32 (+08/32) 0.941

10年期公债US10YT=RR 99-14/32 (+22/32) 2.188

30年期公债US30YT=RR 104-04/32(+1-13/32) 3.526 (完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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