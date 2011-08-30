〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,因加拿大和美国经济数据均较疲弱

路透多伦多8月30日电---加元兑美元周二下跌,因加拿大国内和美国经济数据较为疲弱而获得指引,投资者等待周三加拿大公布国内生产总值(GDP)数据.

加拿大经常帐赤字意外较高打压了加元这一风险相关货币,另外数据显示8月美国消费者信心降至两年来最低.数据还显示6月美国独栋房屋价格较前月下滑,因市场继续挣扎在疲弱水准.[ID:nCN1933425]

"美国消费者支出数据令人鼓舞,但稍後疲弱的消费者信心和美国楼市数据令人失望,"加拿大皇家银行副总分析师Paul Ferley称,"关于美国经济复苏步伐我们似乎得到的是变动的数据,看起来将全面打压金融市场,加元难逃厄运."

在走势相对震荡的一天后,加元/美元CAD=D3收报0.9782加元,或1.0223美元,略低于周一收盘价0.9771加元,或1.0234美元.

展望周三将公布的加拿大6月和第二季GDP数据,分析师称数据有可能下行.(完)

--编译 于春红;审校 田建华

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