版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 22:07 BJT

〔表格〕美国7月工厂订单增长2.4%,市场预估为增长1.9%

路透8月31日电---美国商务部周三公布,美国7月工厂订单增长2.4%,市场预估为增长1.9%,7月耐久财(耐用品)订单修正後为增长4.1%,原先为增长4.0%.

以下为详细数据(经季节调整後较上月变动百分比,%):

7月 6月 5月

总体新订单 2.4 -0.4 0.6

扣除运输 0.9 0.4 持平

扣除国防 2.6 -0.2 0.4

耐久财 4.1 -1.1 2.0

电脑/电子产品 -3.4 0.9 0.4

运输设备 14.8 -6.6 5.8

非国防资本财 2.9 -2.4 5.4

扣除飞机的非国防资本财

-0.9 0.8 1.9 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 母红;审校 于春红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐