〔表格〕美国7月工厂订单增长2.4%,市场预估为增长1.9%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月31日电---美国商务部周三公布,美国7月工厂订单增长2.4%,市场预估为增长1.9%,7月耐久财(耐用品)订单修正後为增长4.1%,原先为增长4.0%.
以下为详细数据(经季节调整後较上月变动百分比,%):
7月 6月 5月
总体新订单 2.4 -0.4 0.6
扣除运输 0.9 0.4 持平
扣除国防 2.6 -0.2 0.4
耐久财 4.1 -1.1 2.0
电脑/电子产品 -3.4 0.9 0.4
运输设备 14.8 -6.6 5.8
非国防资本财 2.9 -2.4 5.4
扣除飞机的非国防资本财
-0.9 0.8 1.9 (完)
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--编译 母红;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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