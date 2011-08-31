〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月31日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
08/26/11 较上周 较上年 08/26/11 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 352.2 5.1 -9.3 357.1 5.3 -4.7
馏分油 153.1 0.3 -14.6 156.1 0.4 -19.2
汽油 210.8 -3.1 -14.8 208.6 -2.8 -16.8
取暖油 41.1 1.0 -8.9 42.1 1.1 -10.3
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -1.2 0.3 0.1 -1.0
煤油型航空燃料 44.7 0.8 -0.7 43.8 0.5 -4.5
原油日加工量 14.8 -0.4 0.3 15.4 -0.2 0.6
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加40万桶,汽油库存减少110万桶,馏分油库存增加60万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 母红
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