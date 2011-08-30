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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月30日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 105.34 +7.34 +7.49 7849455

搜狐 (SOHU.O) 81.55 +2.31 +2.92 1031503

网易 (NTES.O) 49.04 +1.33 +2.79 1129856

百度 (BIDU.O) 148.35 +5.05 +3.52 10778930

亚信科技 ASIA.O 10.91 +0.86 +8.56 943837

侨兴环球电话 XING.O 1.11 -0.02 -1.77 221752

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.97 -0.16 -1.32 1964575

联电 (UMC.N) 1.92 -0.03 -1.54 405360

日月光 (ASX.N) 4.55 +0.05 +1.11 446567

矽品精密 (SPIL.O) 4.53 +0.06 +1.34 1396145

和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 +0.00 +0.00 383613

友达 (AUO.N) 4.46 -0.10 -2.19 438037

中华电信 (CHT.N) 34.72 -0.19 -0.54 91569

台湾国际航电 (GRMN.O) 33.50 +0.15 +0.45 812004

香港

中华网 CHINA.O 1.33 +0.00 +0.00 47951

中国移动 (CHL.N) 50.70 +0.07 +0.14 361529

中国联通 (CHU.N) 20.77 +0.39 +1.91 647846

中国电信 (CHA.N) 64.74 -0.07 -0.11 24815

中芯国际 (SMI.N) 2.63 +0.02 +0.77 22593

电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0 (完)

--整理 程琳

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