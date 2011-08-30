《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 105.34 +7.34 +7.49 7849455
搜狐 (SOHU.O) 81.55 +2.31 +2.92 1031503
网易 (NTES.O) 49.04 +1.33 +2.79 1129856
百度 (BIDU.O) 148.35 +5.05 +3.52 10778930
亚信科技 ASIA.O 10.91 +0.86 +8.56 943837
侨兴环球电话 XING.O 1.11 -0.02 -1.77 221752
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.97 -0.16 -1.32 1964575
联电 (UMC.N) 1.92 -0.03 -1.54 405360
日月光 (ASX.N) 4.55 +0.05 +1.11 446567
矽品精密 (SPIL.O) 4.53 +0.06 +1.34 1396145
和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 +0.00 +0.00 383613
友达 (AUO.N) 4.46 -0.10 -2.19 438037
中华电信 (CHT.N) 34.72 -0.19 -0.54 91569
台湾国际航电 (GRMN.O) 33.50 +0.15 +0.45 812004
香港
中华网 CHINA.O 1.33 +0.00 +0.00 47951
中国移动 (CHL.N) 50.70 +0.07 +0.14 361529
中国联通 (CHU.N) 20.77 +0.39 +1.91 647846
中国电信 (CHA.N) 64.74 -0.07 -0.11 24815
中芯国际 (SMI.N) 2.63 +0.02 +0.77 22593
电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0 (完)
--整理 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。