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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 07:15 BJT

****日韩经济指标预测--8月31日-9月7日****

路透8月31日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------8月29日当周-------------------------------

8月30日(二)

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 52.1

2350 日本工业生产(较前月) 7月初值 +1.5% +3.8%

未来一个月工业生产预估 -- +2.2%

未来两个月工业生产预估 -- +2.0%

8月31日(三)

0130 日本加班工资(较上年同期) 7月 -- -0.5%

0500 日本房屋开工(较上年同期) 7月 +4.8% +5.8%

建筑订单(较上年同期) -- +6.0%

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.4% +0.7%

(较上年同期) +4.8% +4.7%

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,791

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,349

9月1日(四)

0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 8月 -- 51.33

0000 韩国贸易收支(亿美元) 8月初值 顺差17.0 顺差63.0

进口(较上年同期) +25.9% +25.0%

出口(较上年同期) +25.0% +25.2%

2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 +1.2% +3.0%

9月2日(五)

暂无重要经济数据公布.

-----------------------------------9月5日当周-------------------------------

9月5日(一)

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +0.8%

(较上年同期) -- +3.4%

9月6日(二)

2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 11,508

9月7日(三)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 7月 -- +8.1%

0300 日本央行利率决定 9月 -- 0.10%

0500 日本领先指标 7月 -- +3.8

同时指标 -- +2.5

2350 日本银行放款(较上年同期) 8月 -- -0.5%

日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 7月 -- -50.2%

未经季节调整的经常账总计(亿日圆) -- 盈馀5,269

2350 日本机械订单(较上月) 7月 -- +7.7%

(较上年同期) -- +17.9% (完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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