《美国FED焦点》美联储8月讨论了更大胆的政策选择,以提振经济复苏

* 美联储讨论将利率与失业率挂钩

* 联储理事认为经济疲态并非暂时现象

* 芝加哥联储总裁埃文斯称需要采取大胆政策举措

* 很难说服明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔进一步放宽政策

路透华盛顿8月30日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)8月初讨论了一系列可以采用的非常规工具,以提振经济,其中一些理事要求采取大胆的新举措,支撑萎靡不振的经济复苏.

在决定承诺维持近零利率至少到2013年中期前,美联储考虑了可以采用的诸多选择,其中包括将利率与失业率或通胀率挂钩.

根据周二公布的8月9日美联储会议记录,"与会者注意到就业市场状况恶化,家庭支出放缓,消费者和企业信心下降,楼市持续低迷."