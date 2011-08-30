《美国FED焦点》美联储8月讨论了更大胆的政策选择,以提振经济复苏

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美联储讨论将利率与失业率挂钩
* 联储理事认为经济疲态并非暂时现象
* 芝加哥联储总裁埃文斯称需要采取大胆政策举措
* 很难说服明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔进一步放宽政策
路透华盛顿8月30日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)8月初讨论了一系列可以采用的非常规工具,以提振经济,其中一些理事要求采取大胆的新举措,支撑萎靡不振的经济复苏.
在决定承诺维持近零利率至少到2013年中期前,美联储考虑了可以采用的诸多选择,其中包括将利率与失业率或通胀率挂钩.
根据周二公布的8月9日美联储会议记录,"与会者注意到就业市场状况恶化,家庭支出放缓,消费者和企业信心下降,楼市持续低迷."
会议记录称,"少数"理事要求除了低利率承诺以外再采取一些政策举措,但他们认为新政策指引是"朝着更加宽松方向迈出了一步".
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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