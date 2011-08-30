〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第三日下跌,後市偏空

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦8月30日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第三天下跌,因市场持续受船只供应增加打压.
波罗的海乾散货运价指数下跌0.26%或4点,至1,537点.因周一英国适逢公共假期,无数据公布.在上周周四和周五下跌以前,该指数连续11个交易日上涨,曾触及将近七个月以来的高点.
经纪商称,上周指数涨的太快,到周四和周五市场才稍稍降温.短期走势有些震盪,实际情况是船只基本上仍然太多.
本月稍早该指数连续18个交易日下滑後降至逾三个月来的最低.目前走势仍然不稳,今年累计下跌逾10%.
分析师称,全球金融市场动盪加剧,银行融资趋紧,船只供应增加,将令乾散货运费在未来几个月承压.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌0.55%,平均获利跌至每日16,668美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑0.91%,该型船舶日平均获利为13,096美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 王翔琼;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。