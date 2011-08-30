〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第三日下跌,後市偏空

路透伦敦8月30日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第三天下跌,因市场持续受船只供应增加打压.

波罗的海乾散货运价指数下跌0.26%或4点,至1,537点.因周一英国适逢公共假期,无数据公布.在上周周四和周五下跌以前,该指数连续11个交易日上涨,曾触及将近七个月以来的高点.

经纪商称,上周指数涨的太快,到周四和周五市场才稍稍降温.短期走势有些震盪,实际情况是船只基本上仍然太多.

本月稍早该指数连续18个交易日下滑後降至逾三个月来的最低.目前走势仍然不稳,今年累计下跌逾10%.

分析师称,全球金融市场动盪加剧,银行融资趋紧,船只供应增加,将令乾散货运费在未来几个月承压.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌0.55%,平均获利跌至每日16,668美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑0.91%,该型船舶日平均获利为13,096美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)