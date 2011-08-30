全球外汇市场8月31日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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8月30日(二)
2315 - 日本8月制造业采购经理人指数(PMI).
2350 - 日本7月工业产出.
8月31日(三)
0600 - 德国7月零售销售.
0800 - 德国8月失业率.
0800 - 意大利7月失业率.
0900 - 欧元区消费者物价调和指数(HICP)8月初值.
0900 - 欧元区7月失业率.
0900 - 意大利8月消费者物价指数(CPI).
1000 - 意大利7月生产者物价指数(PPI).
1100 - 美国8月26日当周抵押贷款指数/再融资指数.
1130 - 美国Challenger 8月企业计划裁员人数.
1215 - 美国ADP 8月民间就业岗位.
1230 - 美国供应管理协会(ISM)-纽约8月NAPM企业活动指数.
1345 - 美国ISM-芝加哥8月采购经理人指数(PMI).
1400 - 美国7月工厂订单.
1630 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 吴云凌;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。