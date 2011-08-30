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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 06:38 BJT

全球外汇市场8月31日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月30日(二)

2315 - 日本8月制造业采购经理人指数(PMI).

2350 - 日本7月工业产出.

8月31日(三)

0600 - 德国7月零售销售.

0800 - 德国8月失业率.

0800 - 意大利7月失业率.

0900 - 欧元区消费者物价调和指数(HICP)8月初值.

0900 - 欧元区7月失业率.

0900 - 意大利8月消费者物价指数(CPI).

1000 - 意大利7月生产者物价指数(PPI).

1100 - 美国8月26日当周抵押贷款指数/再融资指数.

1130 - 美国Challenger 8月企业计划裁员人数.

1215 - 美国ADP 8月民间就业岗位.

1230 - 美国供应管理协会(ISM)-纽约8月NAPM企业活动指数.

1345 - 美国ISM-芝加哥8月采购经理人指数(PMI).

1400 - 美国7月工厂订单.

1630 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 吴云凌;审校 程琳

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