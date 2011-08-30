〔货币市场〕欧洲央行一周期资金供应规模下降,但银行间市场压力仍高

路透伦敦8月30日电---欧元区银行周二从欧洲央行借款金额略低于一周前,但对欧洲央行流动性的需求或将维持高位,因欧元区债务危机料无法得到立即解决.

欧元区银行间市场的压力在整个夏季期间增大,因担心若债务危机蔓延到诸如意大利这样"大到不能倒"的国家,银行业恐遭受沉重打击.

在8月10日-9月13日准备金存缴期前半段时间,欧元区许多银行已达到欧洲央行准备金要求,既表明银行谨慎程度上升,又意味着其在後半段时间内的流动性需求或已下滑.

欧洲央行在一周期流动性操作中供应1,216.7亿欧元资金,低于1,336.7亿欧元的上次供应规模.

"(规模下降)与准备金存缴期有关,而不是欧元体系情况好转或恶化的迹象."巴克莱资本国际固定收益策略师Giuseppe Maraffino说道.

"未来数月的趋势应该是对欧洲央行资金的需求很高,因为回购(附买回协议)市场上(只)见到短期流动性操作."

长期资金供应尤受追捧,交易商指因欧元区很多银行发现有担保和无担保信贷市场上的资金供应期限都在缩短.

欧洲央行上周三的美元供应无人接盘,缓解了关于欧元区银行美元融资难的忧虑.欧洲央行上周自2月来首次动用该美元工具.

分析师指出,因美元融资市场从上周起全面企稳,欧洲央行本周三不太可能动用这项工具,除非一两家区内银行美元紧缺.

三个月期欧元/美元汇率互换EURCBS3M=ICAP报负83.25个基点,持稳于上周,脱离8月稍早所及两年半低点负90个基点.当欧元区银行的美元融资成本上升时,该互换报价通常下滑.

分析师称,该互换市场正等候一系列9月发行的商业票据,料可缓和部分融资压力.(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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